Намушкаха двама души в болница в Лондон

Двама души бяха намушкани с нож днес в лондонска болница при инцидент, който няма връзка с тероризъм, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на британската полиция. Нападателят е арестуван.

Въоръжени полицаи се отзовали на сигнал за инцидент в централната болница "Мидълсекс" след обаждане малко след 13 часа местно време. Открити били двама души с наранявания от нож. Според полицията единият от ранените е бил с опасност за живота.

"Полицията арестува мъж пред болницата", съобщи в изявление лондонската полиция и добави, че задържаният, който изглежда се е самонаранил, също е с опасност за живота, съобщава БТА.

"Полицията работи за установяване на обстоятелствата. Засега инцидентът не се разглежда като свързан с тероризъм", се казва в изявлението.

Болницата бе временно затворена, но сега достъпът е възобновен, съобщиха органите на реда. Полицаи ще останат там докато се извършва по-нататъшно претърсване. Други заподозрени обаче не се издирват.

Лондонската служба за спешна помощ съобщи, че е изпратила на мястото свой служител за реагиране при инциденти, екип за спешна помощ и въздушна линейка.

