Пожар в най-големия увеселителен парк в Германия

Голям пожар избухна в най-големия увеселителен тематичен парк в Германия в понеделник, съобщава Асошиейтед прес.

На видеа в социалните мрежи се вижда как към небето се издига голям гъст облак от черен дим. Огънят е станал в Europa-Park в град Руст, близо до френската граница.

Според германското издание Bild има пострадали трима пожарникари. Посетителите на парка се евакуират.

Регионалният всекидневник Badische Zeitung съобщи, че пожарът е съсредоточен около частта на парка с испански мотиви и зона, известна като "Магическия свят на диамантите".

Говорителят на полицията в Офенбург съобщи, че пламъците са избухнали около 16:40 ч. централноевропейско време, предава бТВ.

Europa-Park е популярна туристическа дестинация, която привлече повече от шест милиона посетители миналата година, предимно от Германия, Франция и Швейцария.

