След смъртта на бременна: Хиляди в Полша протестираха срещу забраната за аборти

Хиляди хора протестираха в Полша срещу строгото законодателство за абортите след смъртта на бременна жена.

33-годишната Дорота починала от отравяне на кръвта в южния полски град Нови Тарг на 24 май. Три дни преди това жената, бременна в 20-ата седмица, била приета в болница след изтичане на околоплодна течност.

Въпреки че състоянието ѝ продължило да се влошава, лекарите не направили нищо, за да я спасят.

Вчера имаше протести в редица полски градове. Демонстранти в столицата Варшава носеха снимки на починалата жена и плакати с надписи като "Искаме да раждаме, а не да умираме" и "Искаме лекари, а не мисионери".

Протестите бяха проведени под мотото "Стига вече! Спрете да ни убивате!".

През последните години няколко бременни жени починаха в Полша, след като лекари не предприеха действия заради строгото законодателство, ограничаващо правото на аборт дори при тежки увреждания на плода и риск за здравето и живота на майката. Протестите се провеждат на прага на парламентарни избори тази есен, предава БНТ.

