Кралски гвардейци колабираха пред погледа на принц Уилям

Най-малко трима британски кралски гвардейци колабираха в събота по време на репетиция за парада в Лондон преди рождения ден на крал Чарлз. Инцидентите са заради високите летни температури, които достигнаха годишни върхове - над 30 градуса по Целзий, съобщи Ройтерс.

Един от гвардейците беше ескортиран от площада, докато други двама трябваше да бъдат изнесени на носилки.

Шествието на парада на конната гвардия, наречено „Преглед на полковника“, е последното изпитание, преди да бъде представено пред краля на 17 юни.

Принц Уилям Уилям Артър Филип Луи Маунтбатън-Уиндзор, херцог на Кембридж (на английски: William Arthur Philip Louis) е член, който извършваше проверка на репетицията, предаде благодарността си към участниците в Twitter.

„Голямо благодаря на всеки войник, който взе участие в „Преглед на полковника“ в жегата. Условията са трудни, но всички свършихте наистина добра работа. Благодаря ви“, написа той.

Find me a better illustration of the British motto "Keep Calm and Carry On" than this Coldstream Guardsman fainting (while his colleagues ignore him) and then picking himself up and continuing to play his trumpet like nothing happened, I defy you. pic.twitter.com/GQAzrcPAKO