Почина Силвио Берлускони

На 86-годишна възраст в болница в Милано почина бившият премиер на Италия Силвио Берлускони Силвио Берлускони - италиански политик и предприемач, собственик на ФК Милан. Роден в Милано на 29.

Медийният магнат и лидер на партията „Форца Италия” четири пъти оглавяваше кабинети в Рим. Самият той беше скандален и на няколко пъти беше съден.

Роден през 1936 година, Берлускони завършва право в университета в Милано. Занимава се със строително предприемачество и натрупва значително състояние през 70-те години. През 1974 г. създава кабелната телевизия „Телемилано”, която съвсем скоро се превръща в предизвикателство за националния монопол. Само шест години след първия си канал, създава и първата комерсиална телевизионна мрежа – „Канале 5”, която през следващите години доминира телевизионния пазар. Берлускони притежава фирми, магазини, киносалони и дори футболен клуб „Милано”.

„Берлускони оказа огромно влияние върху италианската култура, върху манталитета на хората. Защото още с появата на комерсиалната му телевизия в началото на 80-те години на миналия век, Италия беше между католическата традиционна култура и лявата комунистическа култура. Той въведе нов тип прогресивна мисъл, което означава социална промяна и по-свободна гражданска ориентация и по-свободни, например, сексуални навици”, каза професорът по политически науки в университета „Луис” Лоренцо де Сио.

Политическата кариера на Берлускони започва през 90-те, когато създава консервативната политическа партия „Форца Италия”. Едва стъпил във властта, срещу бизнес империята му започва разследване за корупция. Изправен пред вот на недоверие, той подава оставка. Малко по-късно е обвинен за измама и корупция, но присъдите са отменени. С обещания за намаляване на данъците и по-високи пенсии, партията му печели на парламентарните избори през 2001 г. и той отново става премиер.

Критикуван за влошаващото се състояние на италианската икономика и за подкрепата на американската инвазия в Ирак, Берлускони подава оставка, но печели вот на доверие в парламента и отново се връща на власт с ново правителство, за да загуби на изборите от центристите на Романо Проди.

„Трудно е да си представим „Форца Италия” без Силвио Берлускони Силвио Берлускони - италиански политик и предприемач, собственик на ФК Милан. Роден в Милано на 29. Въпросът е какво може да се случи с партията след неговата смърт? От друга страна, медийната му група „Медиасет” съществува в сектор, който е силно регулиран от държавата. Така че отношенията, които има с правителството, са много важни. Всички са заинтересовани да държат „Форца Италия” жива, за да запазят тези отношения”, посочи още Лоренцо де Сио.

Само две години след това Берлускони отново печели предсрочните избори с новата си партия и застава начело на правителството.

„Форца Италия” на Берлускони представлява важен мост между италианските елити и групата на Европейската народна партия в Брюксел. Може би, европейските връзки на правителството , с които се занимава бившият председател на Европарламента Антонио Таяни от „Форца Италия”, ще се засилят”, смята професорът по политически науки в университета „Луис”.

Берлускони е замесен в секс скандали, обвинения за връзка с малолетна и съдебни процеси за секс със 17-годишна мароканска проститутка и за злоупотреба с власт. В края на 2011 г. губи мнозинството си в парламента и подава оставка. През 2016 година Силвио Берлускони Силвио Берлускони - италиански политик и предприемач, собственик на ФК Милан. Роден в Милано на 29 претърпя сериозна сърдечна операция, а след това и оцеля след диагноза рак на простатата. През последните две години често влизаше в болница, след като през 2020 г. се зарази с COVID-19, предава Нова телевизия.

