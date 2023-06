Почина Франсоаз Жило - бившата жена на Пикасо

На 101 години си отиде художничката Франсоаз Жило - една от музите на Пабло Пикасо и единствената жена в бурния му любовен живот, която сама го е напуснала, предава БНТ.

Въпреки разликата от 40 години между тях, Франсоаз живее с Пикасо десет години - между 1943 и 1953 г. и му ражда две деца - Палома и Клод.

В автобиографията си "Живот с Пикасо", по която е заснет и филм, тя го описва като "тираничен и суеверен и егоист".

Пикасо води няколко съдебни дела срещу Франсоаз заради книгата, но те са неуспешни. Животът с Жило обаче вдъхновява художника за едни от най-забележителните му платна като "Жена във фотьойл", на която е изобразена очакващата второто им дете дама.

След като го напуска, тя има успешна кариера като художник, картините ѝ са показвани в Музея на изкуствата Метрополитън, MoMA в Ню Йорк и престижни световни галерии.

Преди две години нейната "Палома с китара", портрет на дъщеря им, беше продадена на търг от Сотбис за 1,3 милиона долара.

