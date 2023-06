Столтенберг: Взривяването на язовирна стена в Украйна показва бруталността на руската война

Разрушаването на язовирна стена в Нова Каховка в показва бруталността на руската война в Украйна, заяви генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг, цитиран от Ройтерс.

"Разрушаването на стената на язовир "Каховка" днес излага на риск хиляди цивилни и причинява тежки екологични щети", написа Столтенберг в Туитър.

The destruction of the Kakhovka dam today puts thousands of civilians at risk and causes severe environmental damage.

This is an outrageous act, which demonstrates once again the brutality of #Russia’s war in #Ukraine.