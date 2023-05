Фенка на "Рамщайн" обвини Тил Линдеман, че я бил дрогирал и наранил

Почитателка на германската група "Рамщайн" обяви, че е била дрогирана и наранена след среща с вокалиста на бандата преди концерт във Вилнюс, Литва, на 22 май. Групата категорично отрича обвиненията, съобщава „Дойче веле“.

Шелби Лин от Ирландия пътувала до Вилнюс, за да присъства на концерта на "Рамщайн" - първи от тяхното „Турне по стадионите на Европа“. В литовската столица тя била поканена на парти преди концерта. Ирландката съобщава, че се е запознала с фронтмена на групата Тил Линдеман (на снимката) и че той е поискал да прави секс с нея. Лин казва, че Линдеман е реагирал много агресивно, когато тя му отказала.

Тя също така подозира, че едно от питиетата ѝ е било подправено с упойващи вещества, тъй като няма спомен за част от вечерта, след като е изпила само две питиета и един шот текила. Тя казва, че е останала със синини и е повръщала 24 часа след концерта. Лин публикува снимка на нараняванията си в интернет и твърди, че е подала жалба.

От "Рамщайн" категорично отричат нейните твърдения. Самият Линдеман все още не е коментирал обвиненията, но групата му отхвърли всички нападки в своя акаунт в Туитър.

По отношение на разпространяваните в интернет твърдения за Вилнюс можем да изключим възможността това да се е случило в нашата среда. Не ни е известно да има официални разследвания по този въпрос, заявиха музикантите в Туитър.

