Земетресение удари Румъния

Земетресение с магнитуд от 4,5 по скалата на Рихтер е регистрирано в 20:46 ч. днес, показват данните на Европейския средиземноморски сеизмологичен център.

Трусът е бил на дълбочина от 2 км. Епицентърът му е на 16 км от град Арад.

Към момента не се съобщава за пострадали или материални щети.

