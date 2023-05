Скали се свлякоха от планински склон в Швейцария

Големи скали се свлякоха по склон в планината над швейцарския курорт Бриенц, източния кантон Грисонс, предаде „Ройтерс”.

Друго голямо срутище се очаква в следващите дни.

Това е и причината преди седмица властите да разпоредят незабавната евакуация на цялото селище, в което живеят близо 100 души.

Осигурен е временен подслон, където ще останат до преминаване на опасността, посочват местните власти.

Достъпът до Бриенц е блокиран, а екипи на гражданска защита патрулират в района.

Rockfall in the village of Brienz, Switzerland pic.twitter.com/YjG4Raoxzf