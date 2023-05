Украйна благодари на крал Чарлз III за неизменната подкрепа

Украинският премиер Денис Шмигал (на снимката) благодари на британския крал Чарлз III Чарлз III, пълно име Чарлз Филип Артър Джордж Маунтбатън-Уиндзор, е крал и държавен за солидарността, след като се срещна с него вчера, предадоха Прес асосиейшън и ДПА.

Чарлз е изразил "неизменната си подкрепа" за Украйна на срещата си с първата дама на Украйна Олена Зеленска и с премиера Шмигал.

Особена чест е да присъстваме на приема на Негово Величество крал Чарлз Трети преди коронацията му. Негово Величество ни увери, че украинският народ ще разполага с неизменна подкрепа, докато постигне окончателна победа. Благодарни сме за солидарността, заяви Шмигал в Туитър.

Днес Чарлз III ще бъде коронован за крал на Великобритания

Чарлз организира прием за държавни ръководители от целия свят в Бъкингамския дворец преди днешната си коронация. На събитието имаше 42 души, сред които британският премиер Риши Сунак, австралийският премиер Антъни Албанезе и премиерът на Нова Зеландия Крис Хипкинс.

It is a special honour to attend the reception of His Majesty King Charles III ahead of coronation. Together with @ZelenskaUA, we received assurances from His Majesty that people will have unwavering support until the final victory. Grateful for the solidarity. pic.twitter.com/w6z88tT1gg