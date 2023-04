Полските специални служби посъветваха Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев - трети президент на Русия, роден на 14 септември 1965 г. в Ленинград, сега да продължи да комбинира алкохол с наркотици.

Това се случи в отговор на думите на Медведев относно „изчезването“ на Полша и нейния премиер Моравецки в случай на война между Русия и НАТО.

"Уважаеми господин Медведев, знайте, че комбинирането на алкохол и наркотици е изключително опасно. Продължавайте да го правите", написаха от Националната агенция за сигурност на Полша.

По-рано бившият руски президент и заместник-председател на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев - трети президент на Русия, роден на 14 септември 1965 г. в Ленинград, сега заяви, че при евентуална война на НАТО срещу Русия „не е сигурно кой ще победи“, но Полша, като фронтова държава на НАТО, „със сигурност ще изчезне заедно с глупавия си премиер“.

Some dumbhead called Mateusz Morawiecki said that Ukraine had the right to hit Russia, and that he had no worries about NATO’s war against Russia, because the latter would soon lose it. I don’t know who’s going to win, or lose such a war, but…