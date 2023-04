Крейг Брийн е загинал след тежък инцидент по време на теста на отбора на Хюндай преди четвъртия кръг за сезон 2023 в Световния рали шампионат (WRC), който ще се проведе в Хърватия идната седмица. Новината бе потвърдена от отбора на Хюндай, за който през тази година кара Брийн, пише sportal.bg.

Според свидетели ирландецът е загубил контрол над своя i20 върху мокрия асфалт и се е ударил в дървен стълб. Брийн е загинал на място, докато неговият пасажер, навигаторът му Джеймс Фултън, се е разминал без сериозни наранявания.

"С тъга Хюндай Моторспорт съобщава, че Крейг Брийн загуби днес своя живот след инцидент по време на предсъстезателния тест преди рали „Хърватия“.

Почина актьорът Майкъл Лърнър

Навигаторът Джеймс Фултън се размина без наранявания в инцидента, който се случи малко след обяд местно време. Хюндай Моторспорт изказва своите най-искрени съболезнования на семейството на Крейг, неговите приятели и фенове. На този етап Хюндай Моторспорт няма да коментира допълнително този инцидент“, се казва в изявлението на Хюндай.

Тестът на Хюндай се е провеждал в областта Стари Голубавец, в близост до град Лобор, северно от хърватската столица Загреб, където ще бъде базирано асфалтовото рали следващата седмица.

Четете повече ТУК.

The WRC family is shocked and saddened to learn of Craig Breen's passing. Our thoughts and condolences are with the family and friends of Craig at this incredibly sad time https://t.co/xdN9qkxlXw