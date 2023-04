Пожарникари спасиха катерица, заклещена в капак на улична шахта

Германски пожарникари съобщиха официално, че са освободили „несговорчива“ катерица, която се е заклещила в капак на улична шахта в Западна Германия, предаде АП.

От пожарната служба в Дортмунд информираха, че пешеходка е подала сигнал за бедстващата катерица в понеделник следобед, след като забелязала главата ѝ да наднича от дупка на пътя. Жената я покрила с шал, за да я успокои, преди да се обади за помощ.

Пристигналият на място екип от пожарникари внимателно отстранил капака на шахтата и се опитал да освободи гризача.

„Това се оказа доста сложно, тъй като катерицата изобщо не съдействаше“, обясниха от пожарната. След допълнителни опити екипът успял да извади животното невредимо и то изчезнало на близкото дърво.

Пожарникарите от Дортмунд имат известен опит в спасяването на заклещени катерици.

През 2019 г. подобно спасяване на катерица също привлече международно внимание. „Не можа да се установи дали това е същата катерица, която трябваше да бъде спасена от идентична ситуация преди четири години“, се казва в изявлението на пожарната служба.

