Бъкингамският дворец официално разпрати поканите за коронацията на Чарлз III

Месец преди коронацията на Чарлз Трети и Камила, Бъкингамският дворец публикува нова снимка на кралската двойка и официално разпрати поканите за историческото събитие.

От текста става ясно, че титлата на Камила вече ще бъде "кралица", а не "кралица консорт" както досега.

2000 души са поканени да присъстват в Уестминстърското абатство на 6 май. Поканите са отпечатани върху рециклирана хартия и върху тях се виждат изображения на дървета. Не е тайна, че британският крал е запален еколог.

От Бъкингамския дворец допълват, че зелените дървета символизират и "новото начало, което идва с новия монарх". Специална роля в церемонията ще имат 9-годишният принц Джордж, а също и тримата внуци на кралица Камила.

Туристи стъпват боси на мястото, където ще короноват крал Чарлз III

Американският президент Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в няма да присъства на коронацията. От негово име за Лондон ще отпътува съпругата му Джил. Байдън е разговарял с крал Чарлз по телефона и е изразил желанието си да посети Великобритания в бъдеще.

