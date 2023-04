Пуснаха в продажба марките с лика на крал Чарлз III, цените им скочиха

Ликът на английския крал Чарлз вече ще бъде на всички стандартни марки на Кралските пощи, но първо ще бъдат продадени останалите наличности от марки с лика на покойната кралица Елизабет Втора.

Промяната в лика на монарха идва в деня, след като цените на първокласните и второкласните марки във Великобритания се покачиха, предава "Дарик".

В понеделник цената на първокласната марка се повиши с 15 пенса - до 1.10 паунда (1.25 евро), докато второкласните марки поскъпнаха със 7 пенса, до 75 пенса (0.85 евро).

Презентационните опаковки с новия дизайн с лика на краля, който е без корона, са вече в продажба.

Портретът, който е одобрен лично от краля, ще бъде използван на всички обикновени, невъзпоменателни марки във Великобритания. Неговият силует вече се появи на специална серия марки, на който са изобразени популярни градински цветя.

Новите ежедневни марки обаче е малко вероятно да бъдат пуснати в редовна употреба още известно време.

"Пощенските офиси и търговците на дребно ще продължат да продават съществуващите наличности марки, на които е ликът на кралица Елизабет и ще бъдат снабдени с новите марки, когато наличностите бъдат изчерпани," е заявил говорител на Кралските пощи.

"Това ще сведе до минимум екологичния и финансов ефект от промяната на лика на монарха в дизайна на марките."

Royal Mail продава комплекти от новите марки на своя уебсайт.

Новият дизайн е вдъхновен от класическия профил на кралица Елизабет, създаден от твореца Арнолд Мачин през 1967 г. На портрета на краля няма корона или други кралски символи, за разлика от много други предшественици.

Дизайнът е базиран на скулптура на Мартин Дженингс за новите монети с крал Чарлз, след което изображението е приспособено за марките. Монетите от 50 пенса с лика на крал Чарлз вече са в обращение.

Това е седмият английски монарх, който се появява на пощенски марки. Първа е кралица Виктория, като това става през 1840 г.

