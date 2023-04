Висша чиновничка изгря на корицата на френския "Плейбой", премиерът на страната в шок

Френският министър-председател Елизабет Борн разкритикува държавния секретар по социалната и солидарна икономика Марлен Шиапа за "неадекватното ѝ участие" в интервю за еротичното списание "Плейбой", на чиято корица присъства именно нейната подчинена.

Според Борн появата на Шиапа на корицата на мъжкото списание на фона на масовите протестри и безредици в страната заради пенсионната реформа е "крайно недопустимо".

От друга страна вътрешният министър на Франция Жерал Дарманен защити Шиапа.

Не ме карайте да кажа нещо лошо за Марлен Шиапа (...). Да бъдеш свободна жена не е никак лесно, каза той.

В обширното интервю, което дава Шиапа за изданието, тя говори по много теми, сред които и правата на жените.

Самата Шиапа написа Туитър, че ще защитава правото на жените "да показват всяка част от тялото си по всяко едно време".

Във Франция жените са свободни. С цялото ми уважение към лицемерите и дегенератите, написа държавния секретар по социалната и солидарна икономика.

