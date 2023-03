Ядрен бомбардировач B-52 на САЩ прелетя над Европа

Ескадрила от испански, италиански и румънски изтребители ескортираха ядрен бомбардировач B-52 от Военновъздушните сили на САЩ по време на учение в небето над Европа.

Кадри от полета бяха направени от кабината на един от изтребителите, които по-късно бяха разпространени в социалните мрежи от Военновъздушното командване на НАТО.

Два американски бомбардировача В-52 кръжаха над Хасково с часове

Под видеото се отбелязва, че американският B-52 провежда съвместно учение със съюзниците си с цел да бъде укрепено Евроатлантическото партньорство.

Експерти коментираха, че по този начин Вашингтон цели да демонстрира военната си мощ пред Москва.

Get a cockpit view of the @usairforce B-52 Stratofortress bombers working with @NATO Allies during a recent mission over Europe



The B-52s are training with Allied Air Forces during their BTF mission strengthening our Euro-Atlantic partnership#StrongerTogether pic.twitter.com/i1JknUUFqt