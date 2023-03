Жестоки сблъсъци между полиция и демонстранти в центъра на Париж. Повишаването на пенсионната възраст от 62 на 64 години изкара хиляди хора на масови протести във френската столица. Напрежението се пренесе и в парламента, където правителството задейства извънреден член от Конституцията.

Френският премиер Елизабет Борн използва специална конституционна процедура, за да прокара законопроекта през парламента, без той да бъде подложен на гласуване, предава Нова телевизия.

„Заради несигурността от гласуването, не можем да поемем риска да видим 175 часа парламентарен дебат да се провалят. Не можем да залагаме на бъдещето на нашите пенсии. Тази реформа е необходима”, заяви Борн.

Речта на премиера беше заглушена от освирквания от страна на опозицията. Депутати развяваха плакати с лозунги срещу реформата и пееха националния химн.

Макрон заобикаля парламента, за да прокара пенсионната реформа без гласуване

Парламентарната опозиция има по-малко от 24 часа, за да внесе вот на недоверие срещу кабинета. Ако той бъде отхвърлен, пенсионната реформа ще влезе в сила. Но ако Националното събрание се произнесе "против", тогава правителството ще трябва да подаде оставка.

Police fire tear gas at protesters on Place de la Concorde in Paris, where some 7,000 people demonstrated against government's pension changes in spontaneous and unplanned rally—French unions plan another day of strikes and demonstrations against President Macron's pension pic.twitter.com/bV2s9GA3uT