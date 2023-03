Верижна катастрофа с 42 превозни средства в Унгария

Голяма верижна катастрофа е станала на магистрала М1 край унгарския град Херцегалом. Ударили са се пет камиона и 37 автомобила, съобщава ЕПА.

Ранени са 26 души, шестима от които тежко.

Верижна катастрофа с 4 коли в Пловдив

19 автомобила са изгорели. Полиция и лекари са на мястото на инцидента.

На мястото на произшествието са изпратени десет линейки и три хеликоптера. Магистралата е затворена и в двете посоки.

There has been a mass car crash involving several vehicles, including trucks on one of #Hungary's main highways.

Fortunately, and miraculously, no fatalities have occurred, but dozens are injured, some seriously.

My thoughts are with the victims. Wishing them a swift recovery. pic.twitter.com/5H8PQzwjVe