Еврокомисар Йохансон: Няма да оставим Путин да спечели

Няма да оставим (руският президент Владимир) Путин да спечели, заяви днес еврокомисарят по вътрешните работи Илва Йохансон на обща пресконференция в Брюксел с молдовския вътрешен министър Ана Ревенко.

"Да не бъдем наивни, Путин не цели само унищожаването на украинската държава и украинския народ, а и да раздели ЕС и да го дестабилизира", добави еврокомисарят.

Йохансон отбеляза, че днес предстои среща на представители на държавите от ЕС и Молдова за обсъждане на въпроси от областта на сигурността. Разговорите ще засегнат заплахата от Русия и европейската помощ за Кишинев при опазването на вътрешната сигурност и границите.

Министър Ревенко посочи, че Москва и руски олигарси полагат всички усилия и не жалят средства, за да повишат дестабилизацията в Молдова до степен, че страната да се отклони от демократичния път, предава БТА.

Парламентът на Молдова прие декларация, осъждаща войната на Русия в Украйна

"Службите за сигурност работят, но срещу заплахите за демокрацията можем да се изправим само с общи усилия. Молдова е просто на пътя на руските действия срещу стабилността", добави Ревенко.

EU support for Moldova is essential. This morning I will hold a press point with Min. Of Interior @RevencoAna , ahead of 5th meeting of the EU Support Hub for Internal Security and Border Management in Moldova Watch press point LIVE 9:30 https://t.co/ro5ZMPeNba pic.twitter.com/lXVAsJ9Jeg

We are grateful to Commissioner @YlvaJohansson who trusted us and relied on Moldova's resilience and responsiveness.

Ahead of 5th meeting of the EU Support Hub for Internal Security and Border Management in Moldova. pic.twitter.com/kkYNfnc50V