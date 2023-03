Млада майка почина след липосукция в мола

Млада майка почина, след като си направи липосукция в мола. Процедурата, отнела живота на 31-годишната Ана Роса Маварес Риверо в търговски център в родния ѝ град Кумана във Венецуела, съобщава "Ню Йорк поуст”, позовавайки си на венецуелски медии.

Липосукцията е била относително лека и от типа липо лазер, при които с лазерен уред се изрязва излишната мазнина.

В този случай, жената започнала да изпитва проблеми с дишането след процедурата и била повикана линейка. От 10 сутринта в неделя до почти 14:45 обаче спешната помощ така и не дошла, защото в болницата имало недостиг на кислород, пише "Петел".

Когато най-накрая венецуелката била закарана в болницата, тя нямала признаци на живот.

След трагедията, властите са проверили лекаря, извършил липосукцията. Александър Ларошел е задържан и разпитван, а разследването се очаква да приключи в рамките на месец и половина.

При друг случай от януари жена се оплака от липосукция в Испания. По думите ѝ, процедурата за 6 500 долара я оставило с белези като от наръгване с нож.

