Пилот издъхна по време на полет, колегата му помисли, че се шегува

Пилот издъхна по време на полет след като получи инфаркт, но другият пилот с него е помислил, че колегата му си прави шега. Едва когато кацнали на летището, вторият пилот установил с ужас, че колегата му в действителност е починал.

Трагедията е станала през юни м.г., но чак сега разследващите официално разгласяват случая. От Отдела по разследване на авиоинциденти на Обединеното кралство разясниха, че малкият четириместен самолет е излетял от летището в Блекпул.

В доклада е било отбелязано, че двамата пилоти са си поговорили малко преди излитане, но след като се качили в самолета, не са разменили нито дума. По едно време вторият пилот забелязал, че главата на партньора му е отметната назад, обаче помислил, че просто иска да си почине и нищо не казал.

По време на полета главата на първия пилот се отпуснала на рамота на колегата му, но той отново не реагирал, тъй като помислил, че това е някаква шега.

След като кацат на твърда земя, пилотът осъзнал, че спътникът му продължава да не помръдва и че главата му все още е подпряна на рамото му. Тогава той сигнализирал на Спешна помощ и на място пристигнала въздушна линейка. Въпреки опитите на медиците 57-годишният мъж, който имал хипертония, бил обявен за мъртъв.

