Затворени пътища в Хърватия заради сняг и вятър

Хърватските власти затвориха днес всички пътища, които свързват вътрешността на страната и адриатическото крайбрежие, заради силния снеговалеж и бурния вятър, които предизвикаха хаос в транспорта в Хърватия и на други места на Балканите, съобщи АП.

В Хърватия, Сърбия и Босна и Херцеговина зимата се завърна през уикенда след продължително топло за сезона време.

Жителите на Северна Сърбия се събудиха тази сутрин в снежен пейзаж, докато в южните части на страната температурите достигнаха до 22 градуса по Целзий.

Колони от коли се образуваха в Хърватия по пътищата, които водят към крайбрежието. Властите отвориха бивш център за бежанци и дом за грижи за деца, в които да се настанят пътниците, които чакат пътищата да бъдат отворени. В центъра в град Грачац в областта Лика са настанени 80 души, съобщи ХИНА.

A1 Highway in Croatia tonight. All roads between Dalmatia and inner Croatia are closed due to a meter of fresh snow and up to 150kph winds. Lots of ppl stuck in the snow for the night.



