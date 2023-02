Великобритания ни предлага свои изтребители, ако изпратим съветски на Украйна

Великобритания настоява Западът да достави модерни изтребители на източноевропейските съюзници, така че те да могат да дарят свои собствени самолети от съветско време на Украйна, съобщава "Политико".

Днес британският министър на отбраната Бен Уолъс заяви, че това ще позволи на Украйна да получи повече изтребители МиГ-29 или Су-24, с които да се защитава от руската агресия.

Пред "Скай нюз" той обаче подчерта, че Обединеното кралство няма да изпраща свои собствени изтребители "Тайфун" "в краткосрочен план" на Украйна заради опасенията, че не разполага с много резервни самолети.

Киев поиска от Запада да получи изтребители от четвърто поколение, като произведените в САЩ F-16. Досега обаче съюзниците му не са склонни да ги доставят поради опасения от по-нататъшна ескалация и технически трудности, като необходимостта от изграждане на по-дълги писти в Украйна и продължителността на програмите за обучение на украинските пилоти.

Пред радио "Таймс" на първата годишнина от руската инвазия в Украйна Уолъс заяви: "Другият бърз начин, по който Украйна може да получи бойни самолети, е страните в Европа, които имат руски съветски изтребители - МиГ-29 или Су-24 - ако желаят да дарят, ние можем да запълним резервите им със своите самолети, осигурявайки им сигурност, така че те да имат свои собствени способности, защото вече са конфигурирани да се сражават по начина на НАТО, докато Украйна, разбира се, не е".

Запитан дали източноевропейските съюзници подкрепят идеята му, Уолъс отбеляза, че Полша вече е предложила да дари своите МиГ-29.

"Въпросът тук е, че от лидерска гледна точка Великобритания предложи, както Съединените щати го направиха за някои други видове оборудване, че ако източноевропейските съюзници желаят да направят това (да дадат свои самолети на Украйна - б.р.), но се притесняват за своята сигурност при подобен ход, ние можем да възстановим запасите им".

Официалният говорител на премиера Риши Сунак потвърди по-късно днес, че Обединеното кралство е "готово и желае" да замени дарените самолети.

