Почина футболният коментатор Джон Мотсън

Легендарният футболен коментатор Джон Мотсън е починал на 77-годишна възраст, предават английските медии.

"Моти", както бе известен на милионите си фенове, бе гласът на британския футбол в продължение на повече от 50 години.

Той е коментирал повече от 2000 мача по телевизията и радиото, включително 29 финала за Купата на Англия, 10 световни първенства и 10 европейски първенства за BBC.

Телевизионният водещ, който в продължение на 46 години беше основна фигура в предаването "Мач на деня", беше обичан от поколения привърженици, които днес скърбят за смъртта му.

