Естонският президент на речта на Путин пред парламента: Сталин сигурно се усмихва

"Ако някой си мисли,че Русия е заинтересована да постигне мир в скоро време, нека си помисли отново", това заяви президентът на Естония Алар Карис в "Туитър".

С тези думи държавният глава на членката на Европейския съюз и НАТО коментира обръщението на руския лидер Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, сега Санкт-Петербург. През към депутатите от държавния парламент в Москва.

Владимир Путин преустанови участието на Русия в договор със САЩ, предвиждащ намаляване на ядрени оръжия

"От днешната (вчерашната) реч стана ясно – целите на Москва остават непроменени. Там са готови за остра и продължителна конфронтация със Запада и няма да толерират никакво недоволство вътре в страната", посочи още Карис в системата за микроблогове.

"Сталин вероятно се усмихва в гроба си", с тези думи завърши поста си естонският президент.

Йосиф Сталин (на власт от 1924 до 1953 г.) е станал известен с масовите репресии срещу граждани на Съветския съюз и с това, че е поставил началото на Студената война, започнала в края 40-те години на ХХ век и свършила след идването на Михаил Горбачов на власт в средата на 80-те.

Путин нееднократно е възхвалявал Сталин. Така например през 2008 г. президентът на Руската федерация определи лидера на Съветския съюз като успешен мениджър.

If anyone was thinking #Russia is interested in peace any time soon then think again. Today’s speech made it clear - Moscow’s aims are unchanged, they are ready for a long&hostile confrontation with the West&will not tolerate internal dissent. Stalin must have smiled in his grave