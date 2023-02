Кристалина Георгиева към Зеленски: Разчитайте на нас! С разбито сърце виждам с очите си унищожението

© Туитър

"Разчитайте на нас!" Това бяха думите на управляващия директор на МВФ Кристалина Георгиева в Twitter след като вчера се срещна с президента на Украйна Володимир Зеленски в Киев.

Тя благодари на Зеленски че я е посрещнал, за да обсъдят по-нататъшна подкрепа за Украйна от МВФ.

"Силно съм впечатлена от издръжливостта на хората и икономиката и от фантастичната работа, която вашето правителство върши под огромен стрес", сподели Георгиева след срещата.

Thank you President @ZelenskyyUa for welcoming me to Kyiv to discuss further support for #Ukraine from the IMF. I am hugely impressed by the resilience of people & the economy and the fantastic job your government does under tremendous stress. Count on us! pic.twitter.com/Se3qL45bco — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) February 20, 2023

По време на посещението си в Киев Георгиева се срещна и с министъра на финансите на Украйна Сергей Марченко. "Поздравявам го за управлението на икономиката в този изключително труден период. Ще работим заедно, за да стартираме пълноценна програма", посочи още шефът на МВФ.

During my visit to Kyiv today I also met with @SergiiMarchenk3. I commend his stewardship of the economy during an exceptionally challenging time. We will work together to launch a full-fledged program. https://t.co/5kLYKysPKQ pic.twitter.com/kYDp1MSCai — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) February 20, 2023

"С разбито сърце виждам с очите си унищожението, което тази война нанася на Украйна" - така Георгиева обобщава визитата си в Киев. Тя подчертава, че украинците са спечелили уважението и подкрепата на МВФ със силата и волята си да възстановят разрушеното.





Heartbroken to see for myself the destruction this war is wreaking on Ukraine - and uplifted by the strength of the people of Ukraine and by their will to rebuild what has been destroyed. They earned our respect and support. pic.twitter.com/b2ulfG8ELU — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) February 20, 2023

