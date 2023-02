Стана ясна причината за системния срив на “Луфтханза“

Германският авиопревозвач "Луфтханза" (Lufthansa) съобщи, че строителни дейности по жп линия във Франкфурт са причината за мащабния ИТ срив, който наруши работата му по целия свят, предаде ДПА.

Плановете за пътуване на хиляди пътници са засегнати, след като сривът причини забавяне и отмяна на полети.

Компанията е била уведомена от телекомуникационния доставчик "Дойче телеком" (Deutsche Telekom), че няколко фиброоптични кабела са били повредени при строителни дейности във Франкфурт. Очаква се ремонтът им да продължи до днес следобед.

Кадри от няколко германски летища показват хаос, с хиляди пътници, чакащи за чекиране.

Акциите на "Луфтханза", чиято група включва и превозвачите "Суис" (SWISS), "Остриън" (Austrian), "Брасълс еърлайнс" (Brussels Airlines) и "Юроуингс" (Eurowings), поевтиняха с 1,5 процента.

Пътници съобщават в социалните медии, че проблемът е принудил компанията да организира качването в самолетите с лист и химикалка, като тя няма възможност да обработва дигитално багажите.

Според Блумбърг превозвачът е спрял всичките си полети, макар компанията да отказа да потвърди. Самолети, летящи към Франкфурт се пренасочват, а вътрешни и международни полети са забавени или отменени.

