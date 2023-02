Олена Зеленска към първата дама на Турция: Ние сме тук за вас и сме готови да помогнем

Съпругата украинския президент Олена Зеленска и първата дама на Турция Емине Ердоган си размениха думи за съпричастност, става ясно от Twiiter.

Поводът за това е мощното земетресение, което разтърси Югоизточна Турция и Сирия в понеделник сутринта и отне живота на стотици хора в двете страни.

"Въпреки собствената ни трагедия, нашите мисли и молитви са с Турция днес. Смъртта и страданието на хиляди хора - неописуема болка. Емине Ердоган, ние сме тук за вас и сме готови да помогнем по всякакъв възможен начин. Моите съболезнования на пострадалите от трагедията. Украйна е с вас", бяха думите първата дама на Украйна към съпругата на Ердоган.

Нов трус с магнитуд 5,7 разлюля Турция

Малко по-късно Емине Ердоган й благодари от името на цяла Турция. Първата дама на южната ни съседка оцени подкрепата на Украйна в тези трудни времена.

"Изправени сме пред болка, която не може да се опише. Не се съмнявам, че с единство и солидарност заедно ще преодолеем това", написа още тя.

I would like to express my country's gratitude for your condolences and support during these hard times. We are facing pain beyond words.

I have no doubt that, with unity and solidarity, we will overcome this together.@ZelenskaUA https://t.co/gNo7vkkwdE