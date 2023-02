Хърватският премиер изрази съболезнования на турския президент Ердоган

Хърватският премиер Андрей Пленкович изрази съболезнования на турския президент Реджеп Тайип Ердоган и семействата на хората, загинали при силното земетресение, което удари Турция рано сутринта в понеделник, съобщи Хина.

"Дълбоко натъжен съм от загубата на много животи при опустошителното земетресение в Tурция тази сутрин. Ние сме солидарни с Tурция“, написа Пленкович в Туитър.

Той пожела бързо възстановяване на ранените.

Над 900 души загинаха при земетресението с магнитуд 7,8 по Рихтер, което удари Югоизточна Турция и Северозападна Сирия малко след 4 часа сутринта местно време. Европейският съюз, НАТО и много държави обявиха помощ за пострадалите райони.

Deeply saddened by loss of many lives in the devastating earthquake in Türkiye this morning. Extending my condolences to @RTErdogan and families of the victims and wishing speedy recovery to those who were injured. We stand in solidarity with .