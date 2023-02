Фон дер Лайен и 15 еврокомисари са в Киев

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Урсула фон дер Лайен – германски лекар и политик (по баща Албрехт). Урсула Гертруда Албрехт е съобщи, че тя и още 15 еврокомисари са в Киев днес, за да се срещнат с членове на украинското правителство, предаде ДПА.

"Ние сме тук заедно, за да покажем, че подкрепата на ЕС за Украйна продължава да е силна", написа Фон дер Лайен в "Туитър".

Good to be back in Kyiv, my 4th time since Russia‘s invasion.



This time, with my team of Commissioners.



We are here together to show that the EU stands by Ukraine as firmly as ever.



And to deepen further our support and cooperation. pic.twitter.com/zf8fvoNKnG