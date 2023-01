Експлозия на газ в жилищна сграда на църква в Полша, има ранени

Седем души бяха ранени и един човек все още се издирва при експлозия на газ в триетажна жилищна сграда на Евангелистката църква в полския град Катовице, предаде ДПА.

Още седем души, между които и три деца, са били спасени или сами са напуснали сградата, каза говорител на местната противопожарна команда. На всички пострадали се оказва медицинска помощ.

Спасителните екипи подозират, че още един човек може да е останал затрупан под развалините на триетажната сграда, половината от която е рухнала.

Според противопожарната служба експлозията най-вероятно е била причинена от газ, използван за битови нужди. Спасителните операции продължават, предаде АП.

Инцидентът е станал около 8:30 часа сутринта. Не е ясно колко души е имало в сградата по време на експлозията.

Кадри от полския телевизионен канал Те Фау Ен 24 показаха жилищната сграда, строена в края на 19 век, с напълно срутена фасада и предна част.

Противопожарната служба е поискала да ѝ бъде изпратен за съдействие издирвателен екип от миньорския град Ястшембе-Здруй.

#Breaking: In #Katowice (#Poland) there was a gas explosion. Rescuers are working at the scene of the emergency, there is no information about the victims yet pic.twitter.com/1cZ10utP9T