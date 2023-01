Шолц припомни отговорността на Германия за Холокоста

Германският канцлер Олаф Шолц Олаф Шолц е германски политик от Социалдемократическата партия (ГСДП). От декември 2021 припомни историческата отговорност на Германия за убийството на милиони евреи по време на нацисткия режим, предаде ДПА.

"Страданието на шест милиона избити невинни евреи не е забравено, както и страданието на оцелелите", написа Шолц в "Туитър" днес, когато се чества паметта на жертвите на Холокоста.

Unvergessen ist das Leid von sechs Millionen unschuldig ermordeten Jüdinnen und Juden - genauso wie das Leid der Überlebenden. Damit unser #NieWieder auch in Zukunft Bestand hat, erinnern wir am #HolocaustGedenktag an unsere historische Verantwortung. #WeRemember