Автобус, превозващ деца, се запали в Лондон

30-местен автобус, превозващ деца, избухна в пламъци в оживения лондонски район Хакни”, съобщава вестник „Дейли мейл”.

Към мястото са се насочили веднага няколко линейки.

На видео, публикувано в социалните мрежи, се виждат огромните пламъци и кълба черен дим, които се издигат над превозното средство.

Нанесени са щети и по няколко околни автомобила.

От полицията съобщават, че всички деца, пътували в автобуса, са били свалени своевременно. Не се съобщава за пострадали.

Vehicle fire earlier Whiston Road #hackney prompt action by @LFB_HACKNEY protecting local properties . Road closures and thick smoke. Hope nobody hurt pic.twitter.com/rwepBTEhD1