Шарл Мишел съобщи, че пътува за Киев

Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел съобщи днес, че пътува за Киев, където ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, предаде Франс прес.

Двамата лидери ще обсъдят "конкретни мерки (. . .) за това да се гарантира, че (Украйна) ще е по-силна и по-могъща", заяви Мишел във видеообръщение, публикувано в "Туитър".

On my way to #Kyiv.



Ukrainians are fighting for their land, for the future of their children.

But they are also fighting for our common European values of peace and prosperity.



They need and deserve our support. pic.twitter.com/ewLY4E9udX