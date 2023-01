Мафиотският бос Денаро живеел като обикновен гражданин

Въпреки че италианските власти търсеха под дърво и камък по целия свят кръстника на Коза ностра Матео Месина Денаро, той живеел като нормален гражданин в Кампобело ди Мадзара, до Трапани. Всеки ден излизал, пазарувал сам, пиел кафе в бара и поздравявал съседите си.

Никой от тях, нито дори кметът на 11-хилядната община, не се усъмнили, че това е човекът начело на сицилианската мафия. Физиономията на Андреа Бонафеде, както се наричал, била позната за мнозина не само там, а и в съседните села, където ходел в ежедневието си, и въпреки това никой не си задавал въпроси.

Мафиотът, който беше арестуван на 16 януари след 30-годишно издирване, казвал, че е пенсиониран лекар. Апартаментът в Кампобело се намира на пет минути път от селото, в което живеят роднините на боса.

Истинският Андреа Бонафеде, който „дал” самоличността си на мафиота, призна пред властите, че купил апартамента на свое име през май 2022 г. в Кампобело ди Мадзара за 20 хиляди евро,които получил от Месина Денаро в брой. Двамата се познавали от деца. Кръстникът живеел в него от поне шест месеца. Въпреки че при претърсването му карабинерите откриха луксозни дрехи, презервативи, хапчета „Виагра”, и дори дневник, воден от Месина Денаро, се смята, че истинското му скривалище, което съхранява архивите за съкровището и за тайните на Коза ностра, е съвсем друго.

30 години издирвали Матео Денаро в Испания и Албания, докато той бил в Сицилия

Под разследване за връзки с мафията е не само гражданинът Бонафеде, който предоставил самоличността си на боса, а и личният лекар Тумарело, който изписвал рецепти на болния от рак мафиот на името Бонафеде, познавайки прекрасно истинския човек с това име, също негов пациент.

Кръстникът на мафията, който се лекувал в една от най-известните клиники на Палермо, даже си правел селфита с медици, които го оперирали. Говорел за мода и лукс с някои от санитарите, хвалел се, че шалчето „Ив Сен Лоран” на врата му струва 700 евро.

Онкологът Виторио Джебиа, лекуващ мафиота, неотдавна го информирал, че заболяването му се е влошило тежко през последните месеци, и Месина Денаро приел новината „с много достойнство”, според в.”Кориере дела сера”. Докторът обаче не предполагал кой се крие зад пациента му. Според анонимни медици от клиниката на Месина Денаро му остава малко живот.

Веднага след арестуването си кръстникът на Коза ностра беше отведен в затвора в Л’Акуила, област Абруцо, където се намират някои от най-опасните италиански затворници, охранявани при максимална сигурност. Затворът разполага и с отделение за химиотерапия в близката болница, където босът ще продължи терапията си.

Той обитава килия 3 на 4 метра с тоалетна и с телевизор без достъп до регионални телевизии, за да не може да изпраща кодирани сигнали. Затворниците като него имат право на един разговор месечно с роднина. За разлика от преди, когато едновремешният кръстник на Коза Ностра Тото Риина беше наблюдаван с камери 24 часа в денонощието, сега това няма да бъде възможно с Месина Денаро. Това е така заради новите европейски норми за защита на частния живот. Според италианските медии мафиотския бос в момента се намира в перфектна физическа и психическа кондиция и не е депресиран, дори се шегувал с охраната на затвора. Той избрал за адвокат своя племенница по майчина линия, което значи, че ще бъде трудно да бъде убеден да сътрудничи на властите.

Според магистрата от Палермо Тереза Принчипато през изминалите десетилетия Месина Денаро е пътувал навсякъде по света и винаги е бил под протекцията на своя мрежа от съучастници. Според информатор на италианските власти за протекцията на Месина Денаро се грижела специална масонска ложа, наречена „Сицилия”. Тя защитавала икономическите му интереси, простиращи се от бизнеса с възобновяема енергия и отпадъци до наркотрафика. Според изчисленията на списание „Либера”, цитирани от в.„Стампа”, до 2020 г. Матео Месина Денаро разполагал с богатство за над 4 милиарда евро. Става въпрос за фирми, недвижимо имущество, сметки и активи, водещи към него, въпреки че на името на фиктивни лица. През изминалите години бяха конфискувани от властите най-различни ваканционни селища, вятърни паркове и др., водещи към Месина Денаро.

Italy’s most-wanted Mafia boss Matteo Messina Denaro arrested in Sicily after 30 years on the run.#Carabinieri #GIS #ROS #Italy pic.twitter.com/uMfHrIfS0M