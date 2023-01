Хеликоптер се разби до детска градина край Киев, има жертви

Хеликоптер се разби край детска градина и жилищна сграда в Бровари, Киевска област, съобщава в. "Телеграф".

На снимки и видеозаписи се виждат жертви и пожар.

По време на инцидента в детската градина е имало деца и служители. Към този момент всички са евакуирани, уточни Олексий Кулеба, областен управител на Киев.

Шестнайсет души са загинали, а 22-ма са в болница след разбиването на хеликоптер съобщи украинската национална полиция, цитирана от Ройтерс и Франс прес.

На мястото на катастрофата са пристигнали екипи на Спешна помощ, полиция и пожарна.

Не е ясно дали хеликоптерът е украински или руски.

В "Телеграм" заместник-началникът на кабинета на президента на Украйна Кирило Тимошенко съобщи, че се установява броят на жертвите.

A helicopter is reported to have crashed in #Brovary, #Kyiv region. pic.twitter.com/xNbhJA93ok