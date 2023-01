Украинският президент Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога заяви във вторник, че запазването на финансовата стабилност на страната е "жизненоважно" за "съвместната победа над агресора", потвърждавайки, че Киев е получил първия транш в размер на 3 млрд. евро от последната макрофинансова програма на ЕС на обща стойност 18 милиарда евро.

"Благодарен съм на ЕС и председателя на Ек Фон дер Лайен за силната подкрепа", написа Зеленски в "Туитър".

Междувременно Олена Зеленска, първата дама на Украйна, предупреди по време на речта си на Световния икономически форум в Давос, Швейцария, че военните цели на Русия не са ограничени само до Украйна и подчерта необходимостта от бързо прекратяване на конфликта, за да се предотврати разпространението му извън границите на Украйна.

Зеленски с предупреждение към руснаците: Злото помни!

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пък повтори, че "престъпленията" на Русия няма да останат ненаказани и че ЕС ще подкрепя Украйна толкова дълго, колкото е необходимо.

