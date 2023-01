Олена Зеленска от Давос: Изправени сме пред разпадането на света, какъвто го познаваме

Първата дама на Украйна Олена Зеленска се обърна към елитния конклав на политическите и бизнес лидери в Давос в опит да събере подкрепа, докато страната ѝ се готви за втора година на война, съобщи ДПА.

От трибуната на годишната среща Световния икономически форум в швейцарския курортен град тя наблегна на факта, че непредизвиканото нахлуване на Русия е "травмирало" семействата в цялата страна, като призова аудиторията на форума да си представи войната през "очите на хората, чийто живот е бил превърнат в хаос".

За последиците от войната за обикновените украинци тя каза: Представете си "родителите, които плачат в интензивното отделение, докато лекарите се борят за живота на раненото им дете", или фермера, който не може да се върне да обработва земята си заради опасността от мини.

"Изправени сме пред разпадането на света, какъвто го познаваме. Всички вие сте обединени от факта, че сте наистина влиятелни. Но не всички от вас използват това влияние или понякога го използват по начин, който разделя още повече, каза Зеленска

По думите и руският президент Владимир Путин заплашва да премине отвъд границите на Украйна.

Фон дер Лайен от форума в Давос: Руските престъпления няма да останат безнаказани

ДПА отбелязва значителното присъствие на украински официални лица тази година на форума в Давос, включително първият вицепремиер Юлия Свириденко.

Президентът Володимир Зеленски трябва да направи обръщение към форума в утре.

Olena Zelenska, First Lady of Ukraine during remarks at the WEF 23 in Davos says how can the world achieve climate neutrality if it can't stop Russian aggression. #wef23 #davos pic.twitter.com/YmHk81PuMh