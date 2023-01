Османи в Украйна: Руските атаки срещу цивилното население са недопустими

Министърът на външните работи на Република Северна Македония, която тази година председателства ОССЕ, проведе днес работна среща с украинския министър на външните работи Дмитро Кулеба.

Буяр Османи е на посещение в Украйна, съобщават от министерството на външните работи на Република Северна Македония.

На нея Османи остро е осъдил продължаващата руска агресия срещу Украйна, подчертал е, че атаките срещу цивилни цели нямат оправдание и е призовал Руската федерация да спре войната и да се посвети отново на принципите на ОССЕ - да решава всички предизвикателства по дипломатически път.

Офисът на Върховния комисариат на ООН за правата на човека е документирал над 18 000 жертви от началото на агресията. Реалният брой на убитите и ранените вероятно е по-висок. Освен това ООН регистрира почти осем милиона украински бежанци в цяла Европа. Почти пет милиона са вътрешно разселените. Тези цифри са шокиращи. Дори да има само един загубен живот или провалено бъдеще, това е твърде висока цена, каза Османи, подчертавайки, че фокусът и основният приоритет на ОССЕ тази година ще бъде Украйна.

Just visited the devastated areas in Borodyanka, the destruction is heartbreaking. These Russian attacks caused immense suffering for the Ukrainian people and there are no excuses for these actions. My thoughts are with those whose lives have been severely disrupted. pic.twitter.com/a9jwuN05Kv