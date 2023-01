Куче легна да спи и се събуди напълно сляпо

Куче, което служи в противопожарната отбрана на Англия, е ослепяло напълно по време на сън. 10-годишното животно на име Каи с над 10 хиляди последователи в Туитър, се е чувствало добре във вечерта на 8 януари, но когато се събудило на следващата сутрин било абсолютно незрящо.

Това сподели за Би Би Си неговият собственик и служител в пожарната Мат Диксън, който призна, че е "опустошен" и "объркан" от необичайното и рязко влошаване на здравето на четириногия му приятел.

По думите му Каи е успял доста бързо да се приспособи към новите условия, разчитайки на обонянието си.

В момента кучето минава медицински прегледи, които да установят причината то да загуби зрението си само за една нощ. Според експерти най-вероятно се касае за Синдром на внезапно придобита дегенерация на ретината.

Dear all…….quick Kai update!! Blood samples taken, it’ll be 7-10 days for results, but he was much more at ease & brighter today. I let him off lead in a park he’s very familiar with……I panicked……he found a tennis ball……we played fetch……I cried. pic.twitter.com/cyb3WpR8IU