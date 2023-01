Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Урсула фон дер Лайен – германски лекар и политик (по баща Албрехт). Урсула Гертруда Албрехт е потвърди днес в телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога, че ЕС ще подкрепя Украйна в дългосрочен план, за да отблъсне руската инвазия, предаде ДПА.

,,Изразих моята подкрепа от все сърце и отправих най-добри пожелания на украинския народ за 2023 г.'', написа Фон дер Лайен в Туитър.

ЕС ще е до вас колкото е необходимо. Ние подкрепяме вашата героична борба, тази битка за свобода срещу една брутална агресия, обърна се председателката на Европейската комисия към украинския народ.

Тя припомни, че Европейският съюз осигурява тази зима на Украйна генератори, електрически крушки, места за временно настаняване и училищни автобуси, и обяви, че Брюксел скоро ще започне да отпуска на месечни траншове обещания пакет помощ за Киев в размер на общо 18 милиарда евро.

