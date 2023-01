Бившият британски премиер Борис Джонсън Борис Джонсън е британски политик - роден на 19 юни 1964 г. в Ню Йорк. Прадядо му по бащина линия е заяви в кратък виедеоклип, споделен в Туитър, че е убеден повече от всякога, че Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, сега Санкт-Петербург. През ще загуби войната в Украйна.

В своеобразно кратко новогодишно обръщение Борис Джонсън Борис Джонсън е британски политик - роден на 19 юни 1964 г. в Ню Йорк. Прадядо му по бащина линия е каза, че е убеден, че нещата ще се развият по-добре през новата 2023 година.

Here are my New Year predictions! Inflation will continue to turn down. China will recover from omicron. Putin will lose in Ukraine. And, all in all, 2023 will be a considerable improvement on 2022. Dare to dream. Happy New Year! pic.twitter.com/qjpR4ropGA