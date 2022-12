Евакуираха болница заради 88-годишен мъж с артилерийски снаряд в ректума

Лекарите останаха шокирани, след като 88-годишен французин пристигна в болница с бомба от Първата световна война, заседнала в ректума му, съобщи Daily Mail.

Възрастният мъж пристигна в болница Sainte Musse в Тулон, Южна Франция, в събота вечерта с надеждата да бъде изваден 8-инчовият артилерийски снаряд от ануса му.

Пристигането му предизвика страх от бомба, тъй като болничните служители се опасяваха, че античният експлозив ще детонира.

Експертите по обезвреждане на бомби установиха, че има малък риск снарядът да експлодира вътре в мъжа.

След като беше изваден от ректума на мъжа, лекарите измериха снаряда - 20 см дължина и повече от 5 см ширина.

