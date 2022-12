Борел осъди подкрепата на Иран за Русия във войната ѝ срещу Украйна

Върховният комисар за външната политика на ЕС Жозеп Борел Жозѐп Борѐл Фонтѐлес е испански политик от Испанската социалистическа работническа осъди подкрепата на Иран за Русия във войната ѝ срещу Украйна и продължаващите репресии срещу опозицията в страната, предаде Ройтерс.

По думите му обаче ЕС ще продължи да работи с Иран за възстановяване на иранското ядрено споразумение от 2015 година.

„Необходима среща с иранския външен министър Хосейн Амирабдолахян в Йордания, на фона на влошаващите се отношения между Иран и ЕС“, написа Борел в Туитър преди регионална конференция, домакин на която е Йордания.

Иран е ограничил доставките на ракети за Русия?

„Подчертана необходимост от незабавно спиране на военната подкрепа за Русия и вътрешните репресии в Иран. Съгласихме се, че трябва да поддържаме отворена комуникацията и да възстановим ядреното споразумение въз основа на преговорите във Виена“, написа още Борел.

