Най-големият цилиндричен аквариум в света се пръсна в берлински хотел, има ранени

Най-големият цилиндричен аквариум в света се пръсна в хотел в Берлин и наводни един от централните булеварди на града, съобщи Ройтерс.

При инцидента са ранени двама души, предаде „Дойче Веле”.

Повече от 100 пожарникари са се отзовали на сигнала.

„Аквариумът е повреден, изтича вода. В момента ситуацията не е ясна", написаха в Twitter от берлинската пожарна.

Около 05:45 ч. сутринта се е чул силен трясък, след което части от фасадата на сградата са се разхвърчали на улицата.

Започнала да се излива и водата.

Аквариумът е дом на около 1500 вида тропически риби.

Bro what the fuck the fish tank of my hotel just exploded in the middle of the night WHATS GOING ON. #radissonblu #Berlin #aquarium #Explosion pic.twitter.com/Od8iS9YxBN