МААЕ разполага свои мисии във всички АЕЦ в Украйна

Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси обсъди създаването на зона за сигурност около Запорожката атомна електроцентрала и следващите мисии на агенцията на среща с украинския премиер Денис Шмигал в Париж, съобщава ТАСС.

"Съгласихме се да разположим мисии за ядрена безопасност и сигурност на МААЕ във всички атомни електроцентрали на Украйна. Работата по създаването на защитна зона около Запорожката АЕЦ продължава", написа Гроси в Туитър.

Запорожката атомна електроцентрала, разположена в град Енергодар, е най-голямата в Европа. Тя се намира в южната Запорожка област, голяма част от която е под контрола на руските сили и която по-рано този месец беше обявена за част от Русия от руския президент Владимир Путин, заедно с три други частично окупирани области.

Руските сили превзеха Запорожката АЕЦ през март, месец след като започнаха пълномащабната си инвазия в Украйна.

