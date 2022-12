Разбитата в Германия група подготвяла държавен преврат

Мащабна операция на германската полиция сред крайнодесни групи и заговорници доведе тази сутрин до разбиване на клетка, планирала атентати по-специално срещу Бундестага, долната камара на парламента. Това съобщи прокуратурата, цитирана от Франс прес.

В цялата страна бяха арестувани 25 членове на движението "Граждани на райха" (Reichsbuerger). Те са заподозрени по-специално в "конкретна подготовка за насилствено нахлуване на малка въоръжена група в германския Бундестаг", информираха прокурорите в съобщение.

"Подозираме, че е било предвидено въоръжено нападение срещу конституционните органи", коментира в Туитър министърът на правосъдието Марко Бушман, като спомена за "обширна антитерористична операция".

A large-scale police special operation to suppress right-wing extremist activities takes place in #Germany.



It is reported that members of the far-right Reichsbürger movement were planning a coup d'état. 25 people have already been arrested, reports Die Zeit.