Сигнал за бомба на летището в Глазгоу

Пътниците на летището в Глазгоу бяха евакуирани в понеделник, докато сапьорите и екипът за обезвреждане на експлозиви разследват "подозрителен пакет". Органите на реда съобщават, че това е предпазна мярка, а разследването продължава.

Полицията е пристигнала на място около 6 ч. тази сутрин. Хиляди блокирани пътници са били изведени на близкия паркинг, предава Daily Mail. Снимки показват как някои от тях са се загърнали с фолио и одеяла, за да се стоплят, а от благотворителната организация „Армията на спасението” раздават топли напитки.

Около 11:00 ч. местно време на мястото на инцидента е заснет сапьорски отряд на Кралските военноморски сили.

Градският транспорт до летището е бил пренасочен. Някои пътници коментират, че са били инструктирани „да се приберат вкъщи и да си купят билет за друг полет”.

Сигнали за бомби в съдилища в Хърватия

В изявлението на летището в Глазгоу се казва: "Около 6 ч. сутринта полицията на Шотландия пристигна на летището поради опасения за предмет в чантата на пътник. Поддържаме връзка с полицията и ще предоставим актуална информация, веднага щом можем". предава Нова.

"We've been left in the dark, hunting through social media for information." We're now over 5 hours in to the Glasgow Airport security alert. Passengers who've been evacuated are complaining of a lack of info reaching them from emergency services, airport staff & airlines. pic.twitter.com/Q6PcqSTckx

What appears to be a bomb disposal robot has been seen entering Glasgow Airport.



Sections of the airport have been closed due to a police incident.



Officers were sent to the scene following concern over an item in a passenger's bag.



Read more https://t.co/zfQYnSqKvv pic.twitter.com/kjMVle2PP7